Marmaray'da iki günde ikinci intihar vakası yaşandı. Seferlerin aksayacağı ve alternatif ulaşım yollarının tercih edilmesine ilişkin duyuru yapıldı. Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" Seferlerde gecikme yaşandığı belirtildi.

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