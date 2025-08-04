Marmaray’da ismi öğrenilemeyen bir erkek, kalabalık vagon içinde önünde oturan genç kızın saçlarını gizlice koklamaya çalışırken cep telefonu kamerasına yakalandı.
Yolculuk sırasında şüpheli hareketlerde bulunan şahsın, genç kızın arkasında durarak saçlarını koklamaya çalıştığı fark edildi. Durumu fark eden bir yolcu, olayı cep telefonuyla kayda aldı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Olayın ardından mağdurun şikâyetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.