İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan Marmaray'da meydana gelen intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda bir intihar vakasının yaşandığı bildirildi.

Kurumun açıklamasında, seferlerin gecikmeli yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Yenikapı arası tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

TREN TRAFİĞİNİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Daha sonra yapılan açıklamada ise, seferlerin çift hattan işletilmeye başlandığı duyuruldu:

"Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir."