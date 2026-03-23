Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü tarafından dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarına, alanda yaşanan pankart gerginliği ve sonrasında toplu taşımada ortaya çıkan tepki çekti. Etkinlik sonrası dönüş yolu için Marmaray'ı kullanan bazı grupların, diğer yolcuları rahatsız ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepkiler sonrası Marmaray Yenikapı durağına Türk bayrağı asıldı. "TEPKİ VERMİYORSUNUZ" Öte yandan Yenikapı Marmaray istasyonunda kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, görevli polis ekiplerinin yanına giden bir gencin, istasyonun alt katlarında yasa dışı flama açıldığını iddia ederek, "Aşağıda 'Kürdistan' bayrağı açılıyor, hiçbiriniz tepki vermiyorsunuz" sözleriyle polise tepki gösterdiği anlar yer aldı.

