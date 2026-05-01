Marmaray işletmesi tarafından yapılan duyuruya göre, sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Mevcut durumda yalnızca hafta sonu gece saatlerinde sunulan ek sefer hizmeti, yolcu yoğunluğu ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) bağlantıları dikkate alınarak tüm haftayı kapsayacak şekilde genişletildi.

DEMİRYOLU HATLARI ARASI ENTEGRASYON

Yeni düzenleme, özellikle Ankara-İstanbul hattında seyahat eden yolcuların aktarma süreçlerini etkiliyor.

Ankara’dan saat 19.50’de hareket eden ve gece 23.58’de Söğütlüçeşme istasyonuna varan YHT yolcularının, Marmaray hattına bekleme süresi olmadan geçiş yapabilmesi amaçlanıyor.

Bu adımla, şehirler arası ve şehir içi raylı sistemler arasındaki bağlantının sürekliliği sağlanmış olacak.

SEFET SAATLERİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak devreye alınacak takvime göre ek seferlerin kalkış saatleri şu şekildedir:

Gebze’den Halkalı yönüne: 23.20

Halkalı’dan Gebze yönüne: 23.28

Yapılan bu değişiklikle birlikte, Marmaray hattındaki gece son seferleri haftanın her günü aynı saatlerde gerçekleştirilecek.