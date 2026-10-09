İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçları arasında meydana gelen intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. İntihar vakasının ardından seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı bildirildi. Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.