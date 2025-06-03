Marmaray'da çocuklarının yanında yumruklu saldırıya uğrayan babanın tartıştığı genç kadın da şikayetçi oldu.

Show Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre, Marmaray'ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda yumruklu saldırı öncesi babanın tartıştığı kadın da hakarete maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Marmaray'daki yumruklu kavgayı görüntüleyen gazeteci Fuat Kozluklu yumruklu saldırı öncesini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, 'niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi' diyerek çıkıştı. Genç kız 'affedersiniz' karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu.

Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika... Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama 'yeter yahu susun, kapatın konuyu' diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle 'yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be' gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada 'çık dışarı' dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi."