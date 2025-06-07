Ankara'da hasarlı kaza sonrası taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücü B.U.’yu eşi ve çocuklarının yanında darbetti.

Tepki çeken olay, Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ VE OĞLU TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü M.Y.B. ve yanındaki oğlu İ.B., diğer sürücü B.U.'ya yumruk attı. Eşi ve çocuklarının yanında darbedilen B.U. yaralandı.

EŞİ O ANLARI KAYDA ALDI

B.U.’nun eşi olay sonrası taksi şoförü ve oğlunu cep telefonuyla kayda alarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Taksi sürücüsü M.Y.B ve oğlu İ.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

MARMARAY'DAKİ OLAY GÜNDEM OLMUŞTU

Mayıs ayında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana gelen olayda iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir yolcu arasında yer verme tartışması yaşanmıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüş ve baba D.E. çocuklarının yanında darp edildi, burnu kırılmıştı. Yaşanan bu olay büyük tepki toplamıştı.