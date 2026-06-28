Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Bugün (28 Haziran) saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan acı olayın ardından Marmaray'ın resmi X hesabından saat 15.58'de yolcuları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımlandı.
Yapılan resmi duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.