Marmaray'dan yapılan açıklamada, tren seferlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.
Uyarıda, "Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Gebze- Halkalı hattında ise seferlerde herhangi bir sorun bulunmuyor.
ALTINDAN GREV KARARI ÇIKTI
Marmaray'da görev yapan Kamu işçisi tren makinistleri Marmaray trenlerinde 1 günlük iş bırakma kararını hayata geçirdiler.
Kamu işçilerine teklif edilen yüzde 17'lik zam oranına tepkiler sürerken; Türk-İş'in eylem planı doğrultusunda iş bırakan işçiler, peronlarda sloganlar attı.
Kamu işçileri günlük en düşük ücret 1800 TL olmak üzere; 2025 yılı için yüzde 50+ yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı istiyor.