Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre rüzgar, güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgar hızının saatte 50-70 kilometre, yer yer hamlelerle 80 kilometre olması bekleniyor.

Meteoroloji; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.