Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre rüzgar, perşembe günü güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Cuma sabahından itibaren hızının saatte 60-90 kilometreye ulaşacağı, fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.