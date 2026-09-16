T.C.

MARMARİS

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .77994167-2026/67-Ceza Dava Dosyası

Sanık Sophie Lesley Ann Albert hakkında Marmaris 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/67 Esas 2026/438 sayılı kararı ile, Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi uyarınca verilen 5 ay cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın tebliğ edilemediği, sanık hakkındaki hükmün, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğince takip eden2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olduğu süresi içinde itiraz edilmeyen hükümlerin kesinleştirilip infaza verileceği, itiraz edildiği takdirde dava dosyasının birden fazla asliye ceza mahkemesinin bulunması halinde tevzi kriterlerine göre belirlenen asliye ceza mahkemesi tarafından taraflar davet edilerek duruşma açılmak ve genel hükümlere göre yargılama yapılmak suretiyle karar verileceği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 252/2. maddesi uyarınca karara itiraz edilmesi halinde duruşma açılarak genel hükümlere göre yapılan yargılamada 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251. maddesiyle yapılan yargılamada verilen mahkememiz hükmü ile bağlı olunmayacağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 252/3. maddesi uyarınca hükme sanık dışında itiraz edilmesi halinde sanık hakkında uygulanan indirimin korunacağına, karara sanık tarafından itiraz edilmesi halinde genel hükümlere göre yapılacak yargılamada indirim (1/4 oranında) yapılmayacağı ilanen tebliğ olunur.11/09/2026

SANIK :SOPHIE LESLEY ANN ALBERT, William ve Ann kızı, 1981 İngiltere doğumlu. Pasaport no: 123520496

#ilangovtr Basın no ILN02547918