T.C.

MARMARİS

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas no : 2021/413

Karar no : 2023/1386

İ L A N

MEHMET FATİH ELİBOL, Hüsnü Rıza ve Candan Selvi oğlu, 29/05/1980 İstanbul doğumlu, Çanakkale, Ayvacık, Ümmühan mah/köy nüfusunda kayıtlı. London /Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde oturur. TC Kimlik No:17572745390 Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 1 yıl 8 ayhapis ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş olup hüküm katılan vekilince İstinaf edilmiş olup hüküm ve istinaf dilekçesi sanığın bildirdiği adreslerine tebligat yapılmadığından ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle İzmir Bölge Adliyesi Başkanlığına İstinaf hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02219749