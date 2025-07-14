Olay, 2 Haziran’da Marmaris Armutalan Mahallesi’nde bulunan bir işletmede yaşandığı öğrenilen kadına yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Marmaris Belediyesi, işletmede kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

'MÜHÜRLENDİ'

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekiplerimizin çok yönlü incelemeleri ve denetimleri sonucunda, söz konusu işletmeye Kabahatler Kanunu çerçevesinde çeşitli cezalar uygulanmıştır. Para cezalarının yanı sıra, tüm olumsuzluklar değerlendirilerek işletme mühürlenmiştir. Marmaris Belediyesi olarak kamu düzenini ve ilçemizin turizm değerlerini koruma kararlılığımız sürüyor. Kentimizin imajını zedeleyen olaylara ve ilçemize zarar verecek her türlü davranışa karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğiz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurunu bozan hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz.”

Belediye, denetimlerin sıkılaştırılacağını ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.