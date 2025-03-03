Marmaris kent Politikaları Derneği tarafından 35 gündür Kaymakamlık önünde düzenlenen “SİNPAŞ inşaatını Durdur” eylem ve nöbetinde bugün gergin anlar yaşandı.

İŞÇİLLERLE ÇEVRECİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Nöbet alanına gelen Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, dernek üyeleri ve MUÇEP Marmaris Meclisi sözcüsü Halime Şaman nöbet yerinde SİNPAŞ işçilerinin eylemi ile karşılaştı. Marmarisli çevreciler ile SİNPAŞ çalışanları arasında gergin anlar yaşandı. Gerginliğin büyümesini polisler önledi.

SİNPAŞ’TA YASALAR UYGULANMADIKÇA DAHADA AZGIN HALE GELİYOR

Olay sonrası açıklama yapan Dernek Başkanı Ufuk Beytekin “Kaymakamlık önünde basın açıklaması yaparken gelen SİNPAŞ çalışanları kendilerini haklı göstermeye çalıştılar, çok ilginç bir manevra, SİNPAŞ bir yandan devlete kafa tutarken bir yandanda yaptırımların uygulanmaması SİNPAŞ’ı dahada azgın hale getiriyor, mücadelemizi sürdürüp Marmaris’i savunmaya devam edeceğiz” dedi.

SİZ BURAYA GELDİKÇE BİZDE BURAYA GELECEĞİZ TEHDİTİNDE BULUNDULAR

MUÇEP (Muğla Çevre Platformu ) Marmaris Meclisi Sözcüsü Halime Şaman ise “Sorun tam bir Aziz Nesinlik. Biz kaymakamlık ve valilikten yasaların uygulanması için harekete geçilmesini beklerken, yasaların uygulanmasını beklerken SİNPAŞ tarafından örgütlenen işçiler bugün gelip karşımıza dikildiler. Siz buraya geldikçe bizde buraya geleceğiz tehditinde bulundular. Bunlara bu cesareti verenler bugün için harekete geçmeyenlerdir. SİNPAŞ’a haddi bildirilmeli yasalar uygulanmalıdır. SİNPAŞ’Ta yasaların uygulanmadığını gören vatandaşlarında inancı kalmayacaktır” diye konuştu.