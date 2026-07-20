Kan donduran olay, sabah saatlerinde, Marmaris Halk Plajı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin cansız bedenini karaya Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çıkardı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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