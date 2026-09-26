Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede kaçak imalathane olarak kullanıldığı belirlenen 2 depo ve iş yerinde arama yapıldı.

YÜZ BİNLERCE SAHTE AMBALAJ VE BANDROL

Aramalarda 11 bin 348 mükerrer bandrollü tütün paketi, 252 bin 202 boş tütün ambalajı, 91 bin 860 sahte TAPDK bandrolü, 28 bin 295 tütün etiketi ve 9 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ekipler ayrıca 885 kilogram kıyılmış tütün, 77 gümrük kaçağı sigara ve 6 adet 50 gramlık gümrük kaçağı puro tütünü buldu. Operasyonda barkod ve seri numarası basımında kullanılan lazer makinesi, ambalaj vakumlama makinesi ve tütün ambalajlama makinesine de el konuldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.