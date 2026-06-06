Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın resmi amatör serisi olan "L'Etape Marmaris by Tour de France" etkinlikleri kapsamında "Halk Sürüşü" gerçekleştirildi.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ ile L'Etape Türkiye Organizasyon Direktörü Ömer Kafkas'ın startını verdiği sürüşle bisiklet tutkunları Tour de France heyecanına ortak oldu.

Yaklaşık 6,6 kilometrelik aile dostu parkurda düzenlenen sürüş, Atatürk Caddesi'nden başlayarak Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı güzergahının ardından yeniden başlangıç noktasında tamamlandı.

Öte yandan, sporcuları, aileleri ve ziyaretçileri bir araya getiren 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki Expo Alanı'nın 3 gün boyunca açık kalacağı bildirildi. Alanda Tour de France ruhunu yansıtan deneyim alanları, interaktif etkinlikler, sahne gösterileri ve çeşitli markaların stantları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

L'Etape Marmaris by Tour de France'ın resmi yarış startı ise yarın verilecek.​​​​​​​