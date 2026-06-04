7 Haziran 2026’da ilk kez Marmaris’te gerçekleştirilecek Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın resmi amatör serisi olan L’Étape Marmaris by Tour de France, 700 sporcuyu bir araya getirecek. Yarışa 16 farklı ülkeden 120 yabancı sporcu katılırken, toplam katılımcıların 70’ini kadın bisikletçiler oluşturuyor.

Marmaris, L’Étape Marmaris by Tour de France kapsamında 6-7 Haziran tarihlerinde bisiklet festivali coşkusuna ev sahipliği yapacak. Expo alanı etkinlikleri, halk sürüşü ve yarış programıyla şehir iki gün boyunca Tour de France ruhunu yaşayacak.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulacak Expo Alanı, sporcuları, markaları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Halk Sürüşü ile Tour de France atmosferi Marmaris sokaklarına taşınacak. Halk sürüşüne ve Expo Alanı etkinliklerine tüm Marmarisliler davetli olacak.

KISA PARKURDA TOUR DE FRANCE DENEYİMİ

65,8 kilometrelik kısa parkur 1.015 metre irtifa kazanımıyla Tour de France deneyimini daha ulaşılabilir bir rotada sunacak. Selimiye çevresindeki yükselişler ve Marmaris’e uzanan hızlı inişler, katılımcılara performans ve keşif odaklı bir yarış deneyimi yaşatacak. L’Étape Marmaris by Tour de France, spor, turizm ve destinasyon deneyimini bir araya getirerek Marmaris’i uluslararası bisiklet dünyasının önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın resmi amatör serisi olan organizasyon, ilk yılında dünyadan ve Türkiye’den 1.000 bisikletçiyi Marmaris’te buluşturacak. Akdeniz’in eşsiz doğası, Bozburun Yarımadası’nın etkileyici parkurları, Expo Alanı etkinlikleri ve Halk Sürüşü ile 6-7 Haziran tarihlerinde Marmaris’te gerçek bir bisiklet festivali yaşanacak.

L’Étape Marmaris by Tour de France programı:

6 Haziran Cumartesi

10.00 – Sporcu Yarış Kiti ve Çip Dağıtım İşlemleri

10.30 – Yarış Teknik Toplantısı

11.00 – L’Étape Marmaris by Tour de France Halk Sürüşü

7 Haziran Pazar

06.00 – Sporcu Geç Yarış Kiti ve Çip Dağıtım İşlemleri

07.30 – Sporcu Bilgilendirme Toplantısı

08.00 – L’Étape Marmaris by Tour de France Resmi Yarış Startı

12.30 – Yarış Finişi

13.00 – Ödül Töreni