Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü devrildi. Hisarönü Mahallesi'ndeki yolda akşam saatlerinde meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi, Özel Ahu Hastanesi ve Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yaralıların büyük bölümüne ayakta müdahale edildi. Üç yaralının tedavisinin sürdüğü, bir yaralının ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Servis şoförünün işe yeni başladığı ve güzergâha yeterince hâkim olmadığı iddia edildi.