Marmaris yaz aylarında Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Günübirlik tekne turları, koy gezileri ve müzikli eğlenceler arasında yer alan gösteriler, turistlere sunulan aktiviteler arasında yer alıyor. Son olarak bir Rus turistin katıldığı tekne turunda kaydettiği görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde, erkek dansçıların kadın kıyafetlerini andıran kostümlerle turistlerin önünde dans ettiği görüldü.

"TÜRK TURİZMİ NEREYE GİDİYOR?"

Rus turist, görüntüleri paylaşarak "Türkiye'ye tekne turuna çıkalım mı? Orada neler ilginç olabilir acaba?" ifadelerini kullandı. Farklı ülkelerden kullanıcıların konuya ilişkin yaptığı yorumlar da dikkat çekti.

Yorumlardan birinde "Türk turizmi nereye gidiyor?" ifadesi kullanılırken, başka bir kullanıcı görüntüleri ilk bakışta Tayland'da çekilmiş sandığını belirterek "Tayland sandım, Türkiye'ymiş" yorumunu yaptı.