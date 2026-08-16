Muğla Marmaris’te dün akşam başlayan yangın hızla büyüdü. Karadan müdahale imkânı olmayan noktada çıkan yangın için uçak ve helikopterler havalandı. Alevlerle mücadele gece boyu sürdü. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla genişledi. İhbarın ardından 10 dakikada Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları bölgeye müdahale etmeye başladı.

"ÇIKARMA GEMİLERİ ARAZÖZLERİMİZİ TAŞIDI"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesinde inceleme yaptıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin çok dik yapısı nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığını belirtti. Akbıyık, "Dolayısıyla alevlere ağırlıkla havadan ve denizden müdahale edildi. Ancak karadan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter, toplam 82 kara unsuruyla müdahale edildi. Müdahale sırasında Milli Savunma Bakanlığımız, Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan da çıkarma gemileri ve helikopterlerden faydalandık. Çıkarma gemilerimiz arazözlerimiz ve yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler" dedi.

Ayrıca sahil güvenlik botlarının personeli yangın alanına taşıdığı ve büyük su topu atan gemilerin de müdahaleye destek verdiği kaydedildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de sahadaki incelemelerde bulundu.

Çalışmalar gece boyu kesintisiz sürdü. Alevlerle mücadele, sabah saatlerinde başarıyla kontrol altına alındı. Bölgede şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.