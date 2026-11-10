NASA’nın Mars aracı Perseverance, Jezero Krateri çevresinde incelediği açık renkli bir kayada krom içeren korindon kristallerine ait izler buldu. Korindonun krom içeren değerli taş biçimi yakut olarak bilinse de tespit, Mars’ta mücevher niteliğinde yakut bulunduğu anlamına gelmiyor. Söz konusu olan küçük korindon kristalleri.

Aracın SuperCam cihazıyla yaklaşık iki yıl önce yapılan lazer incelemesinde, 692,7 ve 694,1 nanometre dalga boylarında iki güçlü ışık sinyali kaydedildi. İncelemeler, bu ışımaların korindonun kristal yapısındaki krom atomlarından kaynaklandığını gösterdi. Atomların ışık yayma süresi de ölçülerek mineralin yapısı doğrulandı.

BÜYÜK ÇARPIŞMALARLA OLUŞMUŞ OLABİLİR

Korindon, Dünya’da genellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan metamorfik kayaçlarla ve bazı özel magmatik oluşumlarla ilişkilendiriliyor. Mars’ta Dünya’daki gibi levha tektoniğinin bulunmaması, mineralin burada nasıl oluştuğu sorusunu öne çıkarıyor.

Araştırmacılar, oluşumun büyük göktaşı veya asteroit çarpmalarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Çok güçlü çarpışmalar, çevredeki kayaçları uzun süre ısıtarak bölgesel metamorfizmaya yol açabiliyor.

JEZERO’NUN ESKİ KAYAÇLARI İNCELENİYOR

Perseverance, Jezero Krateri’nin kenarına yakın, çok eski kayaçların bulunduğu bir bölgede çalışıyor. Geçmişte yaşanan büyük çarpışmaların izlerinin burada korunmuş olabileceği değerlendiriliyor.

SuperCam ekibi de son dönemde açık renkli kayalarda aynı inceleme yöntemini daha sık kullanmaya başladı. Ekip, Mars’ın derin geçmişindeki çarpışmaların ve kaya dönüşümlerinin izlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.