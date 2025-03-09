Curiosity’nin bulunduğu Gediz Vallis Kanalı, Mars’ın geçmişinde suyun aktığı antik bir bölge olarak biliniyor. Ancak bu keşifle birlikte, bu bölgede saf kükürdün sanıldığından daha yaygın olabileceği düşünülüyor. Çevrede benzer kayaların bulunduğu gözlemlendi ve bu durum bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan Ashwin Vasavada, bu keşfi “Bir çölün ortasında vaha bulmak gibi. Orada olmaması gereken bir şey keşfettik. Şimdi bunu açıklamak zorundayız” sözleriyle değerlendirdi.

Mars’ta daha önce sülfat mineralleri keşfedilmişti. Sülfatlar genellikle suyun buharlaşmasıyla oluşur ve gezegenin su geçmişi hakkında ipuçları sunar. Ancak saf kükürtün ortaya çıkması, çok daha farklı ve dar bir dizi jeolojik koşul gerektirir. Şu ana kadar, bu bölgedeki koşulların saf kükürt oluşumuna izin verebileceğine dair hiçbir kanıt yoktu.

Bu keşif, Mars’ın geçmişine dair büyük bir bilinmezi gündeme getirdi. Bu kadar büyük miktarda saf kükürt nasıl oluştu? Bu soruya yanıt bulmak için gezegenin jeolojik evrimi üzerine detaylı modellemeler yapılması gerekebilir.

Kükürt, Dünya’da tüm canlılar için hayati bir elementtir. Amino asitlerin yapısında bulunan bu element, canlı organizmalar için önemli bir kimyasal yapı taşıdır. Ancak, Mars’ta henüz yaşamın herhangi bir izine rastlanmadı.

Bu keşif doğrudan yaşamın varlığına işaret etmese de, Mars’ın geçmişinde yaşanabilir koşulların bulunduğuna dair bir başka ipucu olarak değerlendiriliyor. Mars’ta yaşam arayışı devam ettikçe, bu tür keşifler önemli bir yol gösterici olabilir.