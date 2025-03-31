Bilim insanları, Mars'ta ilginç bir kaya keşfettiklerini açıkladı. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar görülen hiçbir oluşuma benzemeyen ilginç bir kaya keşfetti. ‘St. Pauls Bay’ adı verilen kaya, Jezero Krateri'nin çemberindeki Witch Hazel Tepesi'nin eteklerinde bulundu.

Bilim insanları, yüzlerce küçük, koyu gri renkli kürecikten oluşan bu yapının nasıl meydana geldiğini henüz belirleyemedi. ‘Botryoidal’ oluşumlar olarak bilinen bu tür kristal mineral kümeleri Dünya'da yaygın olsa da Mars'taki oluşum süreci farklı olabilir. Bazı araştırmacılar, bu tür ‘sferik’ oluşumların erimiş kayaçların hızla soğumasıyla meydana gelebileceğini bildiriyor. Bu durum, bir gök taşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor. Benzer şekilde, Jezero Krateri'nde keşfedilen ‘patlamış mısır’ görünümlü kayaların da suyla temas sonucu oluştuğu düşünülüyor.