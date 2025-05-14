Kızıl Gezegen’in sessizliğini bozan son keşif, Jezero Krateri’nin Cadı Fındığı Tepesi eteklerinde Perseverance sondasının Mastcam-Z kamerası tarafından 11 Nisan 2025’te çekilen bir kayayı gündeme taşıdı.

nationalgeographic.com.'un haberine göre “Port Anson” adı verilen geçiş bölgesinde ortaya çıkan bu köşeli, koyu renkli taş, yüzeydeki aydınlık zeminle çarpıcı kontrastıyla kafatasına benzetildi.

Kayadaki küçük boşluklar ve zemindeki sferülit benzeri kürecikler, Purdue Üniversitesi’nden Margaret Deahn’ın açıklamasına göre, gömülü mineral parçacıklarının ya da Mars rüzgarlarının milyonlarca yıllık aşındırmasının izlerini taşıyor.

İlk bakışta bir meteorit olabileceği düşünülen örnek, SuperCam cihazı ile uzaktan yapılan lazer spektroskopisi ve X-ışını analizi sonuçlarının meteorit bileşenleriyle örtüşmemesi üzerine farklı bir teoriye işaret etti.

Bilim insanları, bu parçanın magmatik kökenli olabileceğini ve bir volkanik aktivite sonrasında soğuyan lavın eski bir çarpma veya uzun süreli aşınma süreçleriyle buraya sürüklendiğini öne sürüyor.

Demir ve magnezyum zengini olivin, piroksen veya biyotit gibi mineraller içeren koyu renkli kayaçlar, bu hipotezi destekliyor.

Perseverance’ın taşıdığı gelişmiş analiz araçları sayesinde, Port Anson’da keşfedilen “Kafatası Tepesi” olarak adlandırılan bu kaya, Mars’ın volkanik geçmişi ve eski su varlığı hakkında yeni ipuçları sunmayı vaat ediyor.

Uzay ajansları, bu tür keşiflerin, yüz milyonlarca kilometre uzaktaki dünyamız hakkında hâlâ çözülmeyi bekleyen sırlar barındırdığını bir kez daha gösterdiğini belirtiyor.