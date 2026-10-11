Mars yüzeyinde görev yapan keşif araçlarının aynı anda veri göndermeye çalışması, sınırlı bant genişliği ve uydu bağlantısındaki yoğunluk nedeniyle iletişimde aksamalara neden olabiliyor. Bu soruna çözüm sunmak amacıyla Tumbleweed Mars ekibinde yer alan Aybüke Sude Buzkıran, birinci yazarı olduğu çalışmada yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi.

Geliştirilen algoritma, araçların batarya durumunu, hafızalarında biriken veri miktarını ve görev önceliklerini anlık olarak analiz ediyor. Bu veriler ışığında veri aktarımının hangi araç tarafından, ne zaman ve hangi miktarda yapılacağını otomatik şekilde planlıyor.

DÜNYA'YA ULAŞTIRMA ORANI YÜZDE 91 ARTTI

Simülasyon sonuçlarına göre geliştirilen model, özellikle zorlu koşullarda görev yapan araçlardan elde edilen önemli bilimsel verilerin Dünya'ya ulaştırılma oranını yaklaşık yüzde 91 artırdı. Çalışma, derin uzay görevlerinde sınırlı iletişim kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Genç mühendisin çalışması, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi IAC 2026'da sözlü olarak sunuldu. Proje, uzay teknolojilerinde yapay zekânın kullanımına yönelik önemli bir çalışma olarak öne çıktı.