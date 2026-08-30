Mars yüzeyinde kaydedilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'denizanası' görüntüsünün kaynağı, uzaylı yaşam değil, uzaydan gelen kozmik ışınlar olarak belirlendi.

NASA'nın Curiosity keşif aracının 20 Ağustos 2023 tarihinde çektiği fotoğrafta görülen bu koyu renkli silüet, daha önce kemik kalıntıları veya mantar benzeri şekillerle birlikte değerlendirilmişti. Ancak uzmanlar, bu görüntünün de aşınmış kaya parçaları gibi fiziksel bir oluşum olmadığını, kameranın sensöründe meydana gelen bir etkileşim sonucu oluştuğunu açıkladı.

ÇEKİM ZAMANLAMASI KRİTİK BİR İSPAT SAĞLADI

Görüntünün bir nesne değil, anlık bir sensör hatası olduğu kanıtlayan temel veri, çekim zamanlamasıdır. Curiosity, hedeflenen alanı fotoğraflarken art arda çok sayıda kare kaydetmektedir. Söz konusu şekli içeren fotoğrafın çekildiği anda, aynı kamerayla yalnızca 13 ve 25 saniye önce kaydedilen ve aynı açıya sahip diğer iki karede benzer hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, olayın anlık bir sensör teması olduğunu ortaya koymaktadır.

Mars'ın Dünya'dan farklı koşulları bu durumun temel nedenidir. Dünya'nın güçlü manyetik alanı ve kalın atmosferi, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkları engellerken; küresel bir manyetik alanı bulunmayan ve çok ince bir atmosfere sahip olan Mars bu ışınlara doğrudan maruz kalmaktadır.

Uzay boşluğundan gelen yüklü parçacıkların kameranın silikon algılayıcısına çarpması, görüntülerde anlık parazitlere yol açmaktadır. Bu çarpmalar genellikle parlak beyaz lekeler veya çizgiler oluştururken, zaman zaman koyu renkli bozulmalar şeklinde de kayıtlara geçebilmektedir.

Bilim insanları, kesin teknik analizler tamamlanana kadar görüntü işleme hataları ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını belirtse de, fotoğraftaki denizanası silüetinin Mars yüzeyindeki bir oluşumdan değil, kameranın doğrudan kendi iç algılayıcısında meydana gelen bir kozmik ışın temasından kaynaklandığını vurgulamaktadır.