Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileri ile yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yeniden yüzde 40'ın altına düştüğünü belirtirken, çok sayıda mal ve hizmet kalemine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT (British American Tobacco) marka sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
Yarından (8 Mart 2025) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre sigara fiyatları 75 TL ila 91 TL arasında değişecek.