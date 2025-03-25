Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ait kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya oranla 0,3 puan artarak yüzde 75,2 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.