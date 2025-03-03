Mart ayı kira artış oranı belli oldu! İşte ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı

Yılın ilk enflasyon verisi açıklandı. Şubat ayı aylık enflasyonu yüzde 2,27 artarken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak kaydedildi. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu.

Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 56,35 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl belirlenir?

Kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda Mart ayında yapılacak kira artışları yüzde 53,83 oranından hesaplanacak.

Konutlardaki kira artış oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirlenir. Mal sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir oranla kira zammı yapma hakkına sahiptir. Örneğin, zam Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı verilerine göre hesaplama yapılır. İşyerlerinde ise kira artış oranı, sözleşmede belirlenen oran doğrultusunda uygulanır. Eğer sözleşmede, TÜİK'in açıklanan endekslerinden biriyle artış yapılacağı belirtilmişse, artış oranı, kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın ilgili endeks değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin, artış Ekim ayında yapılacaksa, Eylül ayı verileri dikkate alınır.

Son olarak, iki yıl boyunca uygulanan konutlardaki yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldı.

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