Karayipler’in en saklı cennetlerinden biri olan Antigua ve Barbuda, plajı ile tatilcilerin gözdesi haline geldi. Mart ayında ortalama 29 derece sıcaklıkla, yılın her günü farklı bir plaj keyfi sunan bu tropikal ada, güneşin, kumun ve huzurun arayanlar için bir kaçamak noktası olarak öne çıkıyor.

Gizli koylardan altın sarısı kumlu sahillere kadar uzanan Antigua ve Barbuda, her tür gezgine hitap eden plajlarıyla ünlü. En popüler plajlarından biri olan Dickenson Koyu, berrak suyu ve yumuşak kumlarıyla tatilcilerin favorisi olarak öne çıkıyor.

TARİHİ ZENGİNLİKLERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Antigua, sadece plajlarıyla değil aynı zamanda zengin tarihi ve doğasıyla da keşfedilecek birçok yön sunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nelson's Dockyard Milli Parkı, adanın sömürge geçmişine ışık tutuyor. Adanın yağmur ormanları da doğaseverler için eşsiz manzaralar ve keşif fırsatları sunuyor.

Göz alıcı plajları, doğal güzellikleri ve sıcacık havası ile Antigua ve Barbuda, sadece bir tatil değil, aynı zamanda benzersiz deneyimler sunan bir destinasyon haline geliyor valizini alan turist oraya akın ediyor.