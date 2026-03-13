Yemyeşil ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmanın temel kuralı olan budama, yanlış zamanda yapıldığında bitkiler için yarardan çok zarar getiriyor. Dünyaca ünlü yaşam uzmanı Martha Stewart’ın da vurguladığı gibi, ilkbaharın başında yapılan kontrolsüz budama işlemleri, bitkinin aylar boyu hazırladığı çiçek tomurcuklarını yok edebiliyor. Mart ayı itibarıyla birçok türün tomurcuklanma evresine girmesi, budama makaslarının bir süre daha rafa kaldırılmasını zorunlu kılıyor.

ERKEN BUDAMA ÇİÇEKLERİ ÖLDÜRÜYOR

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden peyzaj bahçeciliği profesörü Damon Abdi, Mart ayında dokunulmaması gereken stratejik bitkileri belirledi. Abdi'ye göre; Açelya, Leylak ve Kartopu çiçeği gibi erken bahar bitkileri, bu dönemde budandığında tüm çiçeklenme potansiyelini kaybediyor. Özellikle Açelyalar erken tomurcuklandığı için, bu bitkilere yapılacak müdahalenin mutlaka çiçeklenme süreci tamamen bittikten sonra yapılması öneriliyor.

"ESKİ DAL" SİSTEMİNE DİKKAT

Bahçelerin en sevilen türlerinden olan büyük yapraklı ve meşe yapraklı ortancalar, "eski dal" olarak bilinen geçen yılın sürgünleri üzerinden çiçek açıyor. Mart ayında yapılacak bir budama, bitkinin geçen yıldan bu yana hazırladığı tüm tomurcukları ortadan kaldırarak sezonu çiçeksiz geçirmesine neden oluyor. Bu nedenle ortancalar için en güvenli budama zamanı, çiçeklerin solmaya başladığı yaz sonu olarak işaret ediliyor.

YABAN HAYATI İÇİN KRİTİK BARINAKLAR

Süs tahılları ve kurumuş bitki gövdeleri, sadece estetik değil, ekolojik bir görev de üstleniyor. Soğuk bölgelerde bu kuru gövdelerin ilkbahar ortasına kadar bırakılması gerektiğini belirten uzmanlar, bu dokuların küçük hayvanlar ve yararlı böcekler için hayati bir barınak sağladığını hatırlatıyor. Leylaklar için de benzer bir uyarı yapan profesör Abdi, Mart ayında yapılacak bir kesimin hoş kokulu çiçek sayısını ciddi oranda azaltacağı konusunda bahçe sahiplerini uyarıyor.