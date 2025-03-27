Türkiye'de artan enflasyon, elektrik ve doğal gaz için peş peşe zam hazırlıklarına neden oldu.



Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlere göre enerji yönetiminin 1 Nisan itibarıyla elektrik tarifelerinde yüzde 25'lik artışa gideceği öne sürülürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarını yalanlamayarak "Bakacağız, değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

'HEM ELEKTRİK HEM DE DOĞAL GAZ ZAMLANACAK'



Gazeteci Olcay Aydilek, planlanan artışın elektrik tarifesiyle sınırlı kalmayacağını belirterek, doğal gaz fiyatlarında da önemli bir artış için hazırlıklara başlandığını belirtti.



Aydilek, konuya ilişkin Ankara'da, enerji kulislerinde hareketlilik sürüyor. BOTAŞ’ın, konutlara sattığı doğal gazda zam ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yaptığı ve bunu enerji yönetimine sunduğu belirtiliyor. Sektör çevrelerinde, 1 Nisan’dan geçerli gaza "çift haneli" yüksek oranlı zam konuşuluyor." ifadelerini kullandı.







