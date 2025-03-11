Eski halk takvimine göre, mart dokuzu soğukları üç farklı evrede gerçekleşiyor. Yöre halkı, bu dönemi “Mart dokuzu, dokuzun dokuzu, o da olmazsa otuzu” şeklinde ifade ederek, soğukların mart ayının farklı tarihlerinde kendini gösterebileceğine dikkat çekiyor. Peki, bu yıl mart dokuzu soğukları ne zaman başlıyor?

Mart dokuzu ne zaman?

İlk mart dokuzu, 21-22 Mart tarihlerine denk gelirken, bu dönemde gece ile gündüz süreleri eşitleniyor. İkinci mart dokuzu 30 Mart’ta, üçüncü mart dokuzu ise 9 Nisan’da yaşanıyor. Mart dokuzunun ardından, halk arasında “Aprıl Beş” olarak bilinen ve soğukların devam ettiği dönem ise bu yıl 18 Nisan’da başlayacak.

Mart ayı, halk takviminde “dokuzlar” olarak adlandırılan ve kışın son soğuklarının yaşandığı önemli tarihleri barındırıyor. Bu tarihler, Rumi takvime göre hesaplanmış olup, kışın şiddetini artırarak devam ettiği dönemleri işaret ediyor. İlk dokuzda yağmurlar başlarken, ikinci dokuzda fırtına ve soğuklar tomurcuklanan ağaçlara zarar verebiliyor. Üçüncü dokuzda ise baharın gelmesine rağmen aniden kopan fırtınalar kendini gösterebiliyor.