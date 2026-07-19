Türkiye'deki taksi sorununu bitirme vaadi ile kurduğu Martı TAG adlı ulaşım uygulaması ile birçok kez dava konusu olan Oğuz Alper Öktem, MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nın delege listesinden Kocaeli İl Delegesi olarak aday gösterildi.

SÜLEYMAN SOYLU NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

Şirketini New York Borsası'na açması ile ekonomi çevrelerinde gündem olan Öktem, 2021 yılında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in kızı İrem Bilgiç ile evlenmiş, çiftin nikah şahitliğini dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.

Çift evlilik öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmiş ancak ikilinin evlilikleri 2023 yılında noktalanmıştı





MHP LİSTESİNDEN ADAY OLDU



Doğrudan siyasete dahil olmamasına karşın zaman zaman şirketinin faaliyetleri nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile karşı karşıya gelen Öktem'in adı bu kez MHP'nin delege listesinde ortaya çıktı.



Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, 7 Mart 2027 tarihinde yapılacak MHP'nin 15. Olağan Kurultayı öncesinde MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nın delege listesinde Oğuz Alper Öktem, 'Kocaeli İl Delegesi' olarak aday gösterildi.