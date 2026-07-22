İstanbul'un Üsküdar ilçesinde martılara yönelik işkence iddiaları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın failini kısa sürede tespit etti. Falçatayla kuşların kanat ve bacaklarını sakatladığı öne sürülen engelli şahıs, güvenlik güçlerinin düzenlediği çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

YASA DIŞI YOLLARLA GELDİ

Emniyette gerçekleştirilen kimlik tespit çalışmaları ve göçmenlik sorgulaması sonucunda, şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu saptandı. İncelemelerde şahsın Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı ve ülkede kaçak olarak bulunduğu ortaya çıktı.

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE MERKEZE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli idari işlemler hızlıca başlatıldı. Şahıs, adli süreçlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar sahillerinde ağır yaralı bir martının görüntülenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Kanatları kırılmış ve bacakları ciddi şekilde zarar görmüş martının görüntüleri üzerine harekete geçen çok sayıda hayvansever, sorumlunun bir an önce bulunması için yetkililere çağrıda bulunmuştu.