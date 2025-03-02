Mart ayı, kış mevsiminin etkisini yavaş yavaş kaybettiği ve baharın ilk izlerinin görülmeye başladığı bir dönemdir. Balıkçılık açısından ise geçiş dönemi olarak kabul edilir. Bazı balıkların lezzetinde azalma görülse de, bazıları tam da bu dönemde en taze ve lezzetli halleriyle sofraları süsler.

Mart Ayında Tüketilmesi Gereken Balıklar

1. Levrek

Mart ayında tüketilebilecek en lezzetli balıklardan biri levrektir. Hem ızgara hem de fırınlama yöntemiyle pişirildiğinde oldukça lezzetli olur. Deniz levreği, bu dönemde yağ oranını koruduğu için özellikle tercih edilmelidir.

2. Kalkan

Mart ayı, kalkan balığının en iyi olduğu dönemlerden biridir. Özellikle Karadeniz’de yakalanan kalkanlar, bu mevsimde oldukça yağlı ve lezzetlidir. Genellikle kızartılarak tüketilen kalkan balığı, balık severlerin favorileri arasında yer alır.

3. Mercan

Mart ayında mercan balığı, en lezzetli dönemlerinden birini yaşar. Genellikle ızgara veya fırında pişirilen bu balık, hafif ve lezzetli yapısıyla tercih edilir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yakalanan mercanlar, sofralar için harika bir seçenektir.

4. Minekop (Eşkine)

Az bilinen ama oldukça lezzetli bir balık olan minekop, Mart ayında tüketilebilecek en iyi seçeneklerden biridir. Özellikle haşlama ve buğulama şeklinde pişirilerek tüketildiğinde yoğun lezzeti ortaya çıkar.

5. Gümüş Balığı

Mart ayı, gümüş balığının en bol olduğu dönemlerden biridir. Küçük yapılı ve çıtır bir lezzete sahip olan bu balık, özellikle tavada kızartılarak tüketildiğinde oldukça lezzetlidir.

6. Kefal

Kefal balığı, kış aylarında yağlanır ve Mart ayında hâlâ lezzetini korur. Özellikle mangalda veya fırında pişirildiğinde mükemmel bir tat ortaya çıkar. Fakat kefalin temiz sularından avlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

7. Barbun

Kırmızı renkli ve hoş bir tada sahip olan barbun, Mart ayında hala lezzetli olan balıklar arasında yer alır. Genellikle tavada kızartılarak tüketilen barbun, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında popülerdir.