ABD'de binlerce kişiyi etkileyen ve önü alınamayan siklospora salgınında ilk ölümler yaşandı.

Michigan Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, eyalette siklospora paraziti ile bağlantılı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

Yetkililer, hayatını kaybeden her iki kişinin de bağırsak rahatsızlığı ve sıvı kaybından etkilenebilecek kronik sağlık sorunları bulunduğunu, konu hakkında daha fazla detay verilmeyeceğini açıkladı.

Salgın ise devam ediyor. En çok dışarıdan alınan yiyeceklerdeki marul yoluyla bulaşan hastalık kusma, ishal ve ateşe sebep oluyor. Marketteki marullardan da buluşmalar saptandı.

Hastaneler dolup taşarken, yetkililer kontamine marulları bulmak için restoran ve gıda depolarını didik didik ediyor.

TEK TEHDİT MARULLAR DEĞİL

Illinois Sağlık Departmanı pazartesi günü eyalette parazit kaynaklı herhangi bir ölümün yaşanmadığını duyurdu.

Chicago Sağlık Departmanı verilerine göre ise kentte pazartesi itibarıyla 209 kesinleşmiş ve olası siklospora vakası rapor edildi.

Devam eden incelemelerde bu vakaların en az 15'inin çok sayıda eyaleti etkileyen marul salgınıyla bağlantılı olduğu, 103 vakaya ise yerel olarak yakalanıldığı aktarıldı.

Chicago'daki yetkililer, yerel vakalar için henüz belirli bir kaynak tespit edilemediğini bildirdi.

SALGININ BAŞLANGIÇ NOKTASI BULUNDU

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), temmuz ayı sonlarında Illinois eyaletini, Meksika'nın orta kesimlerinden temin edilen ve 'Taylor Farms de Mexico' tarafından geri çağrılan göbek marullarla ilişkili salgın kapsamına dahil etti.

Salgından etkilenen diğer eyaletler Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania ve West Virginia olarak açıklandı. Illinois genelinde 28 Temmuz itibarıyla vaka sayısı 707'ye ulaşırken, geçen hafta itibarıyla 47 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Illanois Sağlık Departmanı, dışarıda yemek yerken doğranmış marul tükettiğini belirten hastaların ardından şüpheli ürünlerin restoran ve mağazalardan toplatıldığını belirtti.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Federal sağlık yetkilileri, dokuz eyaletteki Taco Bell restoranlarında sunulan Meksika menşeli marulları salgının ana kaynaklarından biri olarak belirledi.

Temmuz sonu itibarıyla CDC, bu marullarla bağlantılı vaka sayısını 1,947 olarak açıklarken, en az 98 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

CDC, ülke genelinde doğrulanmış veya şüpheli vaka sayısının 18 bini aştığını ifade ederken, eyalet raporları bu sayının 20 bini geçtiğini belirtti.

SİKLOSPORASİS NEDİR?

Siklosporasis, siklospora parazitiyle kirlenmiş gıda veya suyun tüketilmesiyle bulaşan ve şiddetli sulu ishale yol açan mide-bağırsak hastalığı.

İlkbahar sonu ve yaz aylarında sıklaşan salgınların geçmişte 2019 yılında yaklaşık 4 bin 700 vakayla zirve yaptığı biliniyor.

Chicago Sağlık Departmanı Medikal Direktörü Dr. Janna Kerins, hastalığın antibiyotiklerle tedavi edilebildiğini ve sağlıklı bireylerde kendiliğinden geçebileceğini, ancak çok küçük çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların yüksek risk altında bulunduğunu vurguladı.

Halk sağlığı yetkilileri salgından korunmak amacıyla geri çağırma uyarılarına uyulmasını, gıdalara dokunmadan önce ve sonra ellerin yıkanmasını, taze meyve ve sebzelerin akar su altında yıkanıp sert olanların fırçalanmasını öneriyor.

Mutfak yüzeylerinin dezenfekte edilmesi, doğranmış gıdaların iki saat içinde buzdolabına konulması ve parazitin ölmesi için ürünlerin 70 derece sıcaklıktapişirilmesi gerektiği ifade ediliyor.