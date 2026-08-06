Sürdürülebilir gıda teknolojisinde ezber bozacak bir gelişme yaşandı. Londra’daki Imperial College araştırmacıları, etin rengini, aromasını ve besin değerini veren temel bileşen olan miyoglobin proteinini genetik mühendisliği yöntemleriyle marul ve tütün bitkilerinde üretmeyi başardı.

Frontiers in Plant Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre uzmanlar, "biolistik dönüşüm" adı verilen özel bir teknik kullanarak optimize edilmiş miyoglobin genini bitki hücrelerinin kloroplastlarına entegre etti. Genetik aktarımın sadece mevcut ürünle sınırlı kalmadığı, sonraki bitki nesillerine de başarıyla geçtiği tespit edildi.

BEKLENENDEN DAHA DİRENÇLİ ÇIKTI

Imperial College London araştırmacılarından Alexia Groff, bitkilerin bu genetik müdahaleye beklenenden çok daha dirençli bir tepki verdiğini belirtti. Groff, hücresel yapısı değişen bitkilerin fotosentez kapasitelerinde herhangi bir kayıp yaşanmadığını, sağlıklı bir şekilde büyümeye ve çoğalmaya devam ettiklerini aktardı.

ET PROTEİNİ İÇEREN MARUL

Geliştirilen bu yöntem sayesinde gelecekte bitki yapraklarından ayrıştırılan miyoglobin proteini, bitki bazlı yapay et alternatiflerinin lezzet ve besleyiciliğini artırmak için kullanılabilecek. Genetiği değiştirilmiş bu marullar, et proteini içeren özel bir gıda ürünü olarak doğrudan tüketilebilecek.

Uzmanlar, bu yenilikçi yöntemin ticari olarak market raflarında yer alabilmesi için mevcut protein üretim veriminin biraz daha yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yine de elde edilen veriler, geleneksel hayvancılığa kıyasla çok daha düşük karbon ayak izine sahip sürdürülebilir bir gıda geleceği için umut verici bir milat olarak kabul ediliyor.