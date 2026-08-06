ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Meksika menşeili jalapeno biberleriyle ilişkilendirilen salmonella salgınına karşı ürünleri raflardan toplatmaya başladı.

Yapılan açıklamalara göre 27 eyalette 345 kişinin hastalanmasına yol açan salgında 36 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Salmonella salgını, Meksika'dan gelen marullarda görülen siklospora salgının devam ettiği sırada gerçekleşti.

Marullar ABD'li fast food şirketi Taco Bell'i etkilerken, biberlerin sebep olduğu salmonella bu kez Chipotle fast food restoran zincirini etkiledi. Meksika menşeili marullardan sonra biberler de toplatıldı.

YİNE SALGIN, YİNE O ÜLKE

FDA verilerine göre salgın kapsamındaki rahatsızlıklar 19 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkmaya başladı.

İncelemeler, salgının Meksika'nın Sinaloa bölgesindeki ortak bir üreticiden tedarik edilen ve Coast Citrus Distributors tarafından dağıtılan jalapeno biberlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Aynı bölgeden gelen marulların siklospora parazitini barındığı ve buna bağlı olarak ishal ve kusmaya sebep olan siklosporasis hastalığına neden olduğu biliniyor.

Siklosporasis sebebiyle Mayıs ayından beri 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi ise öldü.

Tedarikçi firma kalan ürünleri geri çağırmayı ve etkilenen müşterileri bilgilendirmeyi kabul etti.

BU RESTORANA DİKKAT

Bu süreçte Chipotle, 20 Temmuz itibarıyla biber tedarikçisini değiştirdiğini duyururken; QDOBA ise 28 Temmuz'da jalapeno kullanımını tamamen durdurdu.

Chipotle hisseleri, Minnesota ve diğer bölgelerdeki restoranlardan ürünlerin kaldırıldığının açıklanmasının ardından Salı günü yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

FDA, Coast Citrus'un bu biberleri doğrudan market zincirlerine tedarik etmediğini değerlendirirken; tüketicilere ve işletmelere Sinaloa çıkışlı geri çağrılan biberleri tüketmeme, satmama veya servis etmeme uyarısında bulundu.

Kurum, mevcut durumda ilgili restoran zincirlerinin tüketiciler için devam eden bir risk oluşturmadığını bildirdi.

Daha önce de benzer gıda kaynaklı salgınlarla karşılaşan ve satış kayıpları yaşayan Chipotle, bu olayların ardından gıda güvenliği prosedürlerini katılaştırmıştı.