İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan 27 yaşındaki Sam Lucker, ikinci el marka kıyafet satışına odaklanmak amacıyla pazarlama sektöründeki tam zamanlı işinden istifa etti. The Times’ın haberine göre Lucker, kurduğu iş modeliyle aylık gelirini yaklaşık 12 bin euro (yaklaşık 660 bin lira) seviyesine çıkardı.

HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI İŞİ TAM ZAMANLI İŞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Girişim süreci, Lucker’ın 2023 yılında bir iş arkadaşından ikinci el kıyafet pazar yerlerini öğrenmesiyle başladı. Özellikle Ralph Lauren markasına ait ürünlere ilgi duyan Lucker, düşük fiyata satın aldığı ürünleri kâr marjıyla yeniden satmaya başladı.

Akşamları birkaç saat ayırarak yürüttüğü bu faaliyetten elde ettiği gelirin zamanla maaşını geçmesi üzerine işinden ayrılma kararı alan Lucker, süreci şu sözlerle aktardı:

"Kıyafet satışından tam zamanlı işimdeki maaşımdan daha fazla kazandığım aylar oluyordu. Eğer bunu akşamları birkaç saatte yapabiliyorsam, kendimi buna tam zamanlı adarsam ne kadar kazanabilirim diye düşündüm."

GÜNDE 10-15 TANE KIYAFET SATIYOR

İşini resmileştirmek adına şahıs şirketi kuran Lucker, operasyonel süreçleri yönetmek için sistemli bir stok takip altyapısı oluşturdu. Numaralandırılmış kutular ve raf sistemleri kullandığını belirten Lucker, düzenli stok takibinin bu faaliyeti profesyonel bir işe dönüştürmedeki en kritik unsur olduğunu ifade etti.

Günde ortalama 10 ila 15 adet kıyafet satışı gerçekleştiren girişimci, iş yükünün artması üzerine ürün hazırlık süreçlerine yardımcı olması için annesini de bünyesinde istihdam etti. Lucker, diğer başarılı şirket modellerini inceleyerek işini daha da büyütmeyi hedeflediğini bildirdi.