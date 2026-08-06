İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan Ayşe Ölmez Adalı ve Özge Ölmez kardeşler, üniversite eğitimlerinin ardından alışılmışın dışında bir yol seçti. Biri bankacılık kariyerini geride bırakan, diğeri ise kurumsal iş hayatına yönelmeyen iki kardeş, ata topraklarına dönerek çiftçiliğe başladı.

Tarlada büyüyen kardeşler, kurdukları "Canımköy" markasıyla kendi bölgelerinin ürünlerini tüketiciyle buluştururken, kadın üreticileri de bu sürece dahil etmeyi amaçlıyor.

BANKACILIĞI BIRAKIP TARIMA DÖNDÜ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Ayşe Ölmez Adalı, eğitiminden sonra yaklaşık 4,5 yıl bankacılık sektöründe çalıştı. Ancak çocukluğunun geçtiği topraklara duyduğu özlem ağır basınca kariyerini bırakarak yeniden tarıma yöneldi.

Ailesinin tütüncülük yaptığı dönemde tarlada büyüdüğünü anlatan Adalı, üretimin kendisi için her zaman hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Üniversite eğitiminin kendisine farklı katkılar sağladığını belirten Adalı, okuduğu bölüm sayesinde ürünlerini daha iyi tanıtıp pazarlayabildiklerini ifade etti.

KIZ KARDEŞLER KENDİ MARKALARINI KURDU

Ayşe Ölmez Adalı ve Özge Ölmez, birlikte kurdukları "Canımköy" markasıyla bölgedeki ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

İş bölümünü paylaşan kardeşlerden Ayşe Ölmez Adalı pazarlama süreçleriyle ilgilenirken, Özge Ölmez içerik üretimi, lojistik ve sipariş süreçlerini yürütüyor.

Kardeşler, yakın zamanda köylerindeki kadınların da dahil olacağı bir kooperatif kurarak farklı ürünleri e-ticaret platformları üzerinden satışa sunmayı planlıyor.

"ÜRETİMİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunu Özge Ölmez ise mezun olduktan sonra kendisini tarlada bulduğunu söyledi.

Baba mesleği olan çiftçiliği sürdürmekten mutlu olduğunu belirten Ölmez, üretimin değerini tarlanın içinde büyüyerek öğrendiklerini ifade etti.

Üniversite eğitiminin ve iletişim becerilerinin üretimde avantaj sağladığını anlatan Ölmez, bölgedeki üreticilerle bağlantı kurarak zincir marketlere domates ve kapya biber tedarik ettiklerini söyledi.

KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORLAR

Kardeşler, sadece kendi üretimlerini büyütmeyi değil, çevrelerindeki kadın üreticileri de desteklemeyi amaçlıyor.

Toprakla bağlarını koparmayan Ayşe ve Özge Ölmez, modern pazarlama yöntemleriyle geleneksel üretimi birleştirerek hem aile mesleğini sürdürüyor hem de gençlere farklı bir kariyer yolunun mümkün olduğunu gösteriyor.