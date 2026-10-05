İlginç olay, Teksas’ın Atascosa County bölgesinde yaşandı. Steve Martin adlı adamın oğlu, yıllar önce Guadalupe Nehri’nde balık tutarken yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki mühimmatı buldu ve babasına verdi. Martin, cismin içi boş veya etkisiz bir savaş kalıntısı olduğunu düşünerek masasının üzerine koydu.

YILLARCA MASASINDA DURDU

Eski mühimmat zamanla evde dikkat çeken bir eşyaya dönüştü. Ziyarete gelenler yaklaşık 9 kilogramlık cismi ellerine alıp inceliyor, ancak kimse hâlâ tehlikeli olabileceğini düşünmüyordu.

Durum, askeri deneyimi bulunan bir kamyon şoförünün mühimmatı görmesiyle değişti. Cismin gerçek ve patlamamış bir mühimmat olabileceğinden şüphelenen şoför, Martin'i uyardı. Bunun üzerine Atascosa County Şerif Ofisi'ne haber verildi.

Bölgeye gelen Joint Base San Antonio-Lackland bomba imha uzmanları yaptıkları incelemede cismin hâlâ patlayıcı içeren bir Parrott top mermisi olduğunu belirledi. Mühimmat, 19. yüzyıldaki Amerikan İç Savaşı sırasında kullanılan Parrott topları için üretilmişti.

160 YIL SONRA İMHA EDİLDİ

Uzmanlar, bu kadar eski olmasına rağmen mühimmatın güvenli kabul edilemeyeceğine karar verdi. Mermi evden çıkarılarak San Antonio yakınlarındaki Camp Bullis askeri eğitim alanına götürüldü ve kontrollü şekilde imha edildi.

Böylece yıllarca sıradan bir tarihi eşya sanılarak masanın üzerinde duran ve ziyaretçilerin ellerine alıp incelediği mühimmatın, 160 yılı aşkın süre sonra hâlâ patlayıcı içerdiği ortaya çıkmış oldu.