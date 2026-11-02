İranlı ve Katarlı yetkililerin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirecek bir anlaşma amacıyla görüşmelerini üst üste üçüncü gün sürdürmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Haftanın ilk işlem gününde Brent ve ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolde kayıplar yüzde 1'i aştı.

Brent petrol bugün sabah seansında yüzde 2'ye yakın düşüşle varil başına 109,91 dolara geriledi.

WTI ham petrol ise yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 100,61 dolara kadar geriledi.

GEÇEN HAFTAKİ YÜKSELİŞİN ARDINDAN GERİ ÇEKİLME

Petrol fiyatları geçen hafta güçlü yükseliş kaydetmişti. Salı günü yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden şiddetlenebileceği endişesiyle Brent, ekim ayını son altı ayın en yüksek seviyesinde tamamlamıştı. Hafta sonunda önemli bir askeri tırmanış yaşanmaması ve diplomatik görüşmelerin sürmesi ise haftanın başlangıcında fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Petrol, geçen haftaki güçlü yükselişlerin ardından bu sabah teknik bir geri çekilme yaşıyor" dedi.

Waterer, diplomasi masasından sonuç alınabileceği beklentisinin fiyatları etkilediğini, hafta sonunda kayda değer bir askeri tırmanış yaşanmamasının da petrol üzerindeki yukarı yönlü baskıyı şimdilik hafiflettiğini belirtti.

GERİLİM ARTARSA 120 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Piyasalar, ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik söylemin yeniden sertleşmesi ihtimalini izliyor. Waterer de bu olasılığın yakından takip edildiğine dikkat çekti. ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara doğru hareket edebileceği değerlendiriliyor.

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