Masaj salonu adı altında fuhuşa 10 tutuklama

Kayseri’de masaj salonu adı altında faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, işletmelerde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Üç ay süren çalışmalarda belirlenen 13 adrese, 50 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8’i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 18 kadın hakkında işlem yapıldı.