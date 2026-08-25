İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme' suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemler deşifre edildi.

İNTERNET SİTELERİNDE PROFİL OLUŞTURMUŞLAR

Polis ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde "masaj salonu" adı altında ilan ve profiller açtıkları belirlendi. Bu ilanlar aracılığıyla fuhşa zemin hazırlayan, yer temin eden ve bu faaliyetlerden haksız maddi kazanç elde eden şebeke üyelerinin kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.