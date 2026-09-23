Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle, BMGK'nin ilgili listeleme kararları doğrultusunda Türkiye'de uygulanacak tedbirlerin kapsamı ve esasları düzenlendi.

Düzenlemeye göre yükümlüler, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmek ve söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Tebliğin amacı, ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'' ile ''Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'' kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'' çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Tebliğin en önemli düzenlemesi ise yükümlülüklere ilişkin oldu. Buna göre yükümlüler, ilgili mevzuat uyarınca listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK'a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Düzenleme, ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının'' ve ''Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'' ile ''Suç Gelirlerinin Aklanması'' ve ''Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine dayandırıldı.