İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından AHBAP derneğine yönelik başlatılan soruşturmada 42 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre soruşturmada gözaltına alınan Y.K., ifadesinde hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söylüyor.

Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) hazırladığı raporda, soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda yüksek tutarlı para transferlerinin dikkat çektiği belirtildi.

Rapora göre, incelenen hesaplarda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında raporun hazırlandığı tarihe kadar 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluştuğu iddia edildi.

Raporda ayrıca, AHBAP Derneği'nde resmi bir görev kaydı bulunmadığı belirtilen Y.K. isimli kişinin, Ahbap Lojistik adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Denetim raporunda yer alan iddialara göre, Y.K.'nın hesabına 2024 yılında AHBAP'a gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira aktarılırken, Haluk Levent'in menajeri olduğu öne sürülen M.S.K.'nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon lira para girişi kaydedildi.

"HALUK LEVENT ACİL SENET KAPAMA BEDELİ"

Öte yandan MASAK'ın Ahbap dosyasında incelediği hesap hareketlerinde geçen EFT/havale açıklamaları:

–Borç Bedeli

–Ödünç Para

–Ödünç Para İadesi

–Hlk İçin Borç

–Ahbap Faaliyetleri İçin Borç

–Ahbap

–Ahbap Borç

–Borç Veriyorum

–Haluk İçin Borç

–Haluk Levent Borç Kapama

–Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli

–Haluk Levent /Ahbap,

–Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç

–Haluk Levent Borç Para

–Ahbab Derneği İçin Borç

HESAP HAREKETİ ŞEMASI ÇIKARTILDI

Ahbap soruşturmasında MASAK, hesap hareketi şemasını çıkartarak dosyaya sundu.